IBEX 35-Titel Mapfre-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Mapfre von vor 10 Jahren verdient

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Mapfre-Aktie gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurden Mapfre-Anteile an der Börse STN gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Mapfre-Papier bei 2,59 EUR. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Mapfre-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 385,951 Mapfre-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 25.11.2025 auf 4,01 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 547,66 EUR wert. Das entspricht einem Plus von 54,77 Prozent.

Der Börsenwert von Mapfre belief sich zuletzt auf 12,21 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at