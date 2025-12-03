Mapfre Aktie
WKN DE: A0LCRN / ISIN: ES0124244E34
|Mapfre-Performance im Blick
|
03.12.2025 10:04:23
IBEX 35-Wert Mapfre-Aktie: So viel hätte eine Investition in Mapfre von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurde das Mapfre-Papier via Börse STN gehandelt. Zur Schlussglocke war das Mapfre-Papier an diesem Tag 2,47 EUR wert. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 4 045,307 Mapfre-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 16 383,50 EUR, da sich der Wert eines Mapfre-Papiers am 02.12.2025 auf 4,05 EUR belief. Das entspricht einem Plus von 63,83 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Mapfre belief sich zuletzt auf 12,38 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!