IBEX 35-Wert Mapfre-Aktie: So viel hätte eine Investition in Mapfre von vor einem Jahr abgeworfen

Wer vor Jahren in Mapfre eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurde das Mapfre-Papier via Börse STN gehandelt. Zur Schlussglocke war das Mapfre-Papier an diesem Tag 2,47 EUR wert. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 4 045,307 Mapfre-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 16 383,50 EUR, da sich der Wert eines Mapfre-Papiers am 02.12.2025 auf 4,05 EUR belief. Das entspricht einem Plus von 63,83 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Mapfre belief sich zuletzt auf 12,38 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at