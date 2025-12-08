IBEX 35-Papier Repsol-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Repsol von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren in Repsol eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 1 Jahr wurden Repsol-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse STN gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 11,29 EUR. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Repsol-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 886,132 Repsol-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Repsol-Aktie auf 16,29 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 14 430,66 EUR wert. Damit hätte sich die Investition um 44,31 Prozent vermehrt.

Repsol markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 18,04 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at