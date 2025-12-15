Repsol Aktie

Repsol für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 876845 / ISIN: ES0173516115

Repsol-Anlage im Blick 15.12.2025 10:04:02

IBEX 35-Papier Repsol-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Repsol-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Repsol-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Die Repsol-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse STN gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 14,22 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 7,032 Repsol-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 12.12.2025 auf 15,84 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 111,36 EUR wert. Damit hätte sich das Investment um 11,36 Prozent vermehrt.

Zuletzt ergab sich für Repsol eine Börsenbewertung in Höhe von 17,54 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

