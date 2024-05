IBEX 35-Titel Solaria Energia-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Solaria Energia von vor einem Jahr verloren

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Solaria Energia-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurden Solaria Energia-Anteile an der Börse STN gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 14,86 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die Solaria Energia-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 673,174 Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 11,60 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 7 808,82 EUR wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 21,91 Prozent.

Solaria Energia markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 1,40 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at