IBEX 35-Titel Solaria Energia-Aktie: So viel Verlust hätte eine Solaria Energia-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Solaria Energia-Aktie Anlegern gebracht.

Am 28.02.2021 wurde die Solaria Energia-Aktie an der Börse STN wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Solaria Energia-Aktie bei 18,60 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die Solaria Energia-Aktie investiert hätte, hätte er nun 5,376 Anteile im Depot. Die gehaltenen Solaria Energia-Papiere wären am 27.02.2024 61,85 EUR wert, da der Schlussstand 11,51 EUR betrug. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 38,15 Prozent abgenommen.

Solaria Energia wurde jüngst mit einem Börsenwert von 1,43 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at