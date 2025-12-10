Acerinox Aktie
WKN: A0B7GP / ISIN: ES0132105018
IBEX 35-Wert Acerinox-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Acerinox von vor einem Jahr eingebracht
Vor 1 Jahr wurden Acerinox-Anteile via Börse STN gehandelt. Der Schlusskurs des Acerinox-Papiers betrug an diesem Tag 10,04 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in das Acerinox-Papier investiert hätte, hätte er nun 996,016 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 09.12.2025 auf 11,89 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 11 842,63 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 18,43 Prozent vermehrt.
Der Marktwert von Acerinox betrug jüngst 2,97 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
