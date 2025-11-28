IBEX 35-Wert Amadeus IT-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Amadeus IT von vor einem Jahr bedeutet

Vor 1 Jahr wurden Amadeus IT-Anteile an der Börse STN gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 66,56 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 15,024 Amadeus IT-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 948,02 EUR, da sich der Wert eines Amadeus IT-Papiers am 27.11.2025 auf 63,10 EUR belief. Damit hätte sich die Investition um 5,20 Prozent verkleinert.

Amadeus IT war somit zuletzt am Markt 27,64 Mrd. Euro wert. Am 28.04.2010 wurden Amadeus IT-Anteile zum ersten Mal an der Börse STN gehandelt. Der erste festgestellte Kurs des Amadeus IT-Papiers lag damals bei 11,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

