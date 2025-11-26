IBEX 35-Wert Cellnex Telecom-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Cellnex Telecom von vor einem Jahr eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Cellnex Telecom-Aktien verlieren können.

Heute vor 1 Jahr wurden Cellnex Telecom-Anteile via Börse STN gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 33,20 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 301,205 Cellnex Telecom-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 25.11.2025 auf 25,71 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 7 743,98 EUR wert. Damit hätte sich die Investition um 22,56 Prozent verkleinert.

Der Marktwert von Cellnex Telecom betrug jüngst 17,48 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

