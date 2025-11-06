Ausblick: Cellnex Telecom stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Cellnex Telecom veröffentlicht am 07.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Prognosen von 2 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,145 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Cellnex Telecom noch ein Gewinn pro Aktie von 0,390 EUR in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz gehen 7 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 1,00 Milliarden EUR aus – eine Minderung von 7,58 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Cellnex Telecom einen Umsatz von 1,08 Milliarden EUR eingefahren.

Die Prognosen von 21 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust je Aktie von -0,066 EUR, gegenüber -0,050 EUR je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 11 Analysten durchschnittlich 4,02 Milliarden EUR im Vergleich zu 4,35 Milliarden EUR im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at