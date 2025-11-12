IBEX 35-Wert Cellnex Telecom-Aktie: So viel Verlust hätte ein Cellnex Telecom-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Cellnex Telecom-Investment gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurde die Cellnex Telecom-Aktie an der Börse STN gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 50,48 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1,981 Cellnex Telecom-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 26,22 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 51,94 EUR wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 48,06 Prozent eingebüßt.

Cellnex Telecom erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 17,86 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at