Cellnex Telecom Aktie
WKN DE: A14RZD / ISIN: ES0105066007
|Performance im Blick
|
12.11.2025 10:03:49
IBEX 35-Wert Cellnex Telecom-Aktie: So viel Verlust hätte ein Cellnex Telecom-Investment von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurde die Cellnex Telecom-Aktie an der Börse STN gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 50,48 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1,981 Cellnex Telecom-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 26,22 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 51,94 EUR wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 48,06 Prozent eingebüßt.
Cellnex Telecom erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 17,86 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!