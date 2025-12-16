CIE Automotive Aktie
WKN DE: A0J2ML / ISIN: ES0105630315
|Lukratives CIE Automotive SA-Investment?
|
16.12.2025 10:03:58
IBEX 35-Wert CIE Automotive SA-Aktie: So viel hätte eine Investition in CIE Automotive SA von vor 3 Jahren abgeworfen
Die CIE Automotive SA-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse STN gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 23,56 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in das CIE Automotive SA-Papier investiert hätte, befänden sich nun 42,445 Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 15.12.2025 gerechnet (28,35 EUR), wäre die Investition nun 1 203,31 EUR wert. Damit hätte sich das Investment um 20,33 Prozent vermehrt.
CIE Automotive SA wurde am Markt mit 3,40 Mrd. Euro bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
