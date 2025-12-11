IBEX 35-Wert MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in MELIA HOTELS INTERNATIONAL von vor 5 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in MELIA HOTELS INTERNATIONAL gewesen.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse STN Handel mit MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Anteilen statt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 5,50 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in die MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1 819,836 MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Aktie auf 7,23 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 13 148,32 EUR wert. Das entspricht einem Anstieg um 31,48 Prozent.

Insgesamt war MELIA HOTELS INTERNATIONAL zuletzt 1,58 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at