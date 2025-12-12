IBEX 35-Wert Red Electrica SA-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Red Electrica SA-Investment von vor 3 Jahren verloren

Vor Jahren in Red Electrica SA-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 3 Jahren wurde das Red Electrica SA-Papier an der Börse STN gehandelt. Diesen Tag beendete die Red Electrica SA-Aktie bei 17,06 EUR. Bei einem 10 000-EUR-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 586,166 Red Electrica SA-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 8 622,51 EUR, da sich der Wert einer Red Electrica SA-Aktie am 11.12.2025 auf 14,71 EUR belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 13,77 Prozent verringert.

Zuletzt ergab sich für Red Electrica SA eine Börsenbewertung in Höhe von 8,06 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at