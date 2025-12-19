AGO Aktie
WKN DE: A0LR41 / ISIN: DE000A0LR415
|
19.12.2025 21:09:00
If You'd Invested $10,000 in AMD 10 Years Ago, Here's How Much You'd Have Today
A decade ago, Advanced Micro Devices (NASDAQ: AMD) was in a difficult position. Revenue fell 28% in 2015, primarily due to declining processor sales, and the company posted a net loss of $660 million that year.However, in May 2015, AMD announced a new multi-year strategy focused on high-performance gaming, immersive platforms, and data center products. And investors who believed in the company's vision have seen incredible results.
