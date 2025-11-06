Palantir Aktie

If You'd Invested $100 in Palantir Technologies Stock 5 Years Ago, Here's How Much You'd Have Today

Artificial intelligence leader Palantir Technologies (NASDAQ: PLTR) had a rough time after Michael Burry, the famous investor known for successfully shorting stocks, disclosed a bet against the stock recently. That sent the shares of Palantir down almost 10%.But that doesn't change the fact that Palantir has been one of the best-performing stocks in the S&P 500 index over the past few years. And, in fact, it was the top performer in that index of large-cap companies last year, with a 340.5% return.And over the past five years, Palantir's return has been an astounding 1,695% through market close Nov. 4. Needless to say, that return absolutely crushed the S&P 500's, which climbed about 97% in those five years.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
