Exponent Aktie
WKN: 880114 / ISIN: US30214U1025
|
26.10.2025 17:07:29
Independent Investment Manager Sells $24.6 Million of Exponent Stock, According to Recent Filing
On October 24, 2025, Conestoga Capital Advisors, LLC disclosed in a new SEC filing that it sold 344,631 shares of Exponent (NASDAQ:EXPO), an estimated trade valued at $24.63 million.According to a filing with the Securities and Exchange Commission dated October 24, 2025, Conestoga Capital Advisors, LLC reduced its stake in Exponent by 344,631 shares in the third quarter ended September 30, 2025. The estimated value of the shares sold was $24.63 million, calculated using the average closing price for the quarter. The fund now holds 2,361,196 shares valued at $164.06 million as of September 30, 2025.This was a partial sale; Exponent now represents 2.63% of Conestoga's 13F AUM in the third quarter of 2025, down from 2.99% in the previous quarter.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Exponent Inc.mehr Nachrichten
|
07:01
|Ausblick: Exponent vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
28.10.25
|NASDAQ Composite Index-Papier Exponent-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Exponent von vor 3 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
21.10.25
|NASDAQ Composite Index-Wert Exponent-Aktie: So viel Verlust hätte ein Exponent-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
|
15.10.25
|Erste Schätzungen: Exponent gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
14.10.25
|NASDAQ Composite Index-Titel Exponent-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Exponent-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
07.10.25