Exponent Aktie

Exponent für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 880114 / ISIN: US30214U1025

26.10.2025 17:07:29

Independent Investment Manager Sells $24.6 Million of Exponent Stock, According to Recent Filing

On October 24, 2025, Conestoga Capital Advisors, LLC disclosed in a new SEC filing that it sold 344,631 shares of Exponent (NASDAQ:EXPO), an estimated trade valued at $24.63 million.According to a filing with the Securities and Exchange Commission dated October 24, 2025, Conestoga Capital Advisors, LLC reduced its stake in Exponent by 344,631 shares in the third quarter ended September 30, 2025. The estimated value of the shares sold was $24.63 million, calculated using the average closing price for the quarter. The fund now holds 2,361,196 shares valued at $164.06 million as of September 30, 2025.This was a partial sale; Exponent now represents 2.63% of Conestoga's 13F AUM in the third quarter of 2025, down from 2.99% in the previous quarter.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
