Innodata Aktie
WKN: 907651 / ISIN: US4576422053
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14.11.2026 17:30:02
Innodata vs. Nebius: Which Technology Stock Is a Better Buy for 2027?
Investors choosing between Innodata (NASDAQ:INOD)and Nebius Group (NASDAQ:NBIS)are weighing two different approaches to the artificial intelligence boom. Both companies target high-growth niches, but which is the better buy today?
Innodata focuses on data engineering and evaluation frameworks, helping giant technology firms refine their large language models. Nebius Group operates as an AI cloud company, providing the essential infrastructure and compute power needed to train and deploy these systems. Comparing them requires looking at how they scale their very different operational models.
Innodata provides data engineering and evaluation frameworks to help companies build trusted artificial intelligence systems. It uses a global workforce of over 6,000 professionals to serve some of the largest companies among tech stocks today. Customer concentration like this adds a layer of risk, as one customer in the Digital Data Solutions segment accounted for nearly 58% of revenue in 2025.
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