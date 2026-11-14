Innodata Aktie

Innodata ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 907651 / ISIN: US4576422053

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
14.11.2026 17:30:02

Innodata vs. Nebius: Which Technology Stock Is a Better Buy for 2027?

Investors choosing between Innodata (NASDAQ:INOD)and Nebius Group (NASDAQ:NBIS)are weighing two different approaches to the artificial intelligence boom. Both companies target high-growth niches, but which is the better buy today?

Innodata focuses on data engineering and evaluation frameworks, helping giant technology firms refine their large language models. Nebius Group operates as an AI cloud company, providing the essential infrastructure and compute power needed to train and deploy these systems. Comparing them requires looking at how they scale their very different operational models.

Innodata provides data engineering and evaluation frameworks to help companies build trusted artificial intelligence systems. It uses a global workforce of over 6,000 professionals to serve some of the largest companies among tech stocks today. Customer concentration like this adds a layer of risk, as one customer in the Digital Data Solutions segment accounted for nearly 58% of revenue in 2025.

Continue reading

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Innodata Inc.

mehr Nachrichten

Analysen zu Innodata Inc.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Innodata Inc. 32,10 -2,13% Innodata Inc.
Nebius 104,96 -9,17% Nebius

Letzte Top-Ranking Nachrichten

07:27 Gold, Öl & Co. in KW 46: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
05:42 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 46
14.11.26 KW 46: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
14.11.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
13.11.26 KW 46: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht mit Verlusten ins Wochenende -- DAX letztlich kaum verändert -- Dow zum Handelsende wenig bewegt - Technologiewerte schwach -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt gab im Freitagshandel nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich seitwärts. Die US-Börsen fanden vor dem Wochenende keine gemeinsame Richtung. Die Börsen in Asien zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend mit Abgaben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen