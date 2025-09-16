Investment-Tipp Vonovia SE-Aktie: Barclays Capital bewertet Anteilsschein in neuer Analyse

Die britische Investmentbank Barclays hat Vonovia auf "Underweight" mit einem Kursziel von 24 Euro belassen. Die deutschen Wohnimmobilienfirmen böten theoretisch eine einfache und attraktive Anlagestory, die aber nicht funktioniere, schrieb Paul May in einer Branchenbetrachtung vom Montag. Die unterdurchschnittliche Kursentwicklung der Aktien erklärt er sich mit den niedrigen Barmittelzuflüssen (AFFO) der Unternehmen aufgrund hoher laufender Kosten. Zudem erschwerten nicht-standardisierte Kennziffern die Bewertung. Insgesamt sieht May auf dem aktuellen Bewertungsniveau keine attraktiven Anlagemöglichkeiten im deutschen Wohnimmobilienbereich.

Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die Vonovia SE-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die Aktie notierte um 12:01 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 26,53 EUR. Somit hat die Aktie noch Spielraum nach unten: 9,54 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Der Tagesumsatz der Vonovia SE-Aktie belief sich zuletzt auf 415 472 Aktien. Das Papier büßte seit Jahresbeginn 2025 9,5 Prozent ein. Am 05.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

