Vonovia Aktie
WKN DE: A1ML7J / ISIN: DE000A1ML7J1
|Bewertung im Fokus
|
16.09.2025 12:19:47
Investment-Tipp Vonovia SE-Aktie: Barclays Capital bewertet Anteilsschein in neuer Analyse
Die britische Investmentbank Barclays hat Vonovia auf "Underweight" mit einem Kursziel von 24 Euro belassen. Die deutschen Wohnimmobilienfirmen böten theoretisch eine einfache und attraktive Anlagestory, die aber nicht funktioniere, schrieb Paul May in einer Branchenbetrachtung vom Montag. Die unterdurchschnittliche Kursentwicklung der Aktien erklärt er sich mit den niedrigen Barmittelzuflüssen (AFFO) der Unternehmen aufgrund hoher laufender Kosten. Zudem erschwerten nicht-standardisierte Kennziffern die Bewertung. Insgesamt sieht May auf dem aktuellen Bewertungsniveau keine attraktiven Anlagemöglichkeiten im deutschen Wohnimmobilienbereich.
Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die Vonovia SE-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse
Die Aktie notierte um 12:01 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 26,53 EUR. Somit hat die Aktie noch Spielraum nach unten: 9,54 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Der Tagesumsatz der Vonovia SE-Aktie belief sich zuletzt auf 415 472 Aktien. Das Papier büßte seit Jahresbeginn 2025 9,5 Prozent ein. Am 05.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.
LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.09.2025 / 05:09 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.09.2025 / 05:14 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Vonovia SEmehr Nachrichten
|
10.09.25
|Mittwochshandel in Frankfurt: LUS-DAX verliert mittags (finanzen.at)
|
10.09.25
|Börse Frankfurt in Grün: DAX am Mittag freundlich (finanzen.at)
|
10.09.25
|DAX 40-Titel Vonovia SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Vonovia SE-Investment von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
09.09.25
|Vonovia-Aktie fällt: Goldman senkt Kursziel und belässt Aktie auf Buy' (dpa-AFX)
|
09.09.25
|XETRA-Handel LUS-DAX fällt mittags zurück (finanzen.at)
|
09.09.25
|Börse Frankfurt: DAX verbucht mittags Verluste (finanzen.at)
|
09.09.25
|Vonovia SE-Analyse: Buy-Bewertung von Goldman Sachs Group Inc. für Vonovia SE-Aktie (finanzen.at)
|
08.09.25
|ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Vonovia auf 'Buy' - Ziel hoch auf 31,50 Euro (dpa-AFX)