Vonovia Aktie
|27,15EUR
|0,40EUR
|1,50%
WKN DE: A1ML7J / ISIN: DE000A1ML7J1
Vonovia SE Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für die Aktien von Vonovia von 30 auf 31,50 Euro angehoben und die Papiere von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Der europäische Wohnimmobiliensektor sei nach turbulenten Jahren an einem entscheidenden Punkt und verdiene einen frischen Blick, schrieb Pierre-Emmanuel Clouard in seiner am Montag vorliegenden Neubewertung. Robuste Nachfrage treffe auf geringes Angebot, was die Mieten stützen und die Immobilienbewertungen stärken sollte. Die Aktienbewertungen lägen derweil klar unter dem historischen -Zehn-Jahres-Schnitt. Vonovia und Grand City empfiehlt der Experte nach ihrer Underperformance im bisherigen Jahresverlauf zum Kauf./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.09.2025 / 13:11 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.09.2025 / 11:00 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Vonovia SE Buy
|
Unternehmen:
Vonovia SE
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
31,50 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
26,80 €
|
Abst. Kursziel*:
17,54%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
27,15 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
16,02%
|
Analyst Name::
Pierre-Emmanuel Clouard
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Vonovia SEmehr Nachrichten
|
07:49
|ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Vonovia auf 'Buy' - Ziel hoch auf 31,50 Euro (dpa-AFX)
|
05.09.25
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX zeigt sich zum Ende des Freitagshandels leichter (finanzen.at)
|
05.09.25
|Verluste in Frankfurt: DAX notiert schlussendlich im Minus (finanzen.at)
|
05.09.25
|Schwacher Handel: LUS-DAX verliert (finanzen.at)
|
05.09.25
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: DAX in Rot (finanzen.at)
|
03.09.25
|DAX 40-Papier Vonovia SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Vonovia SE-Investment von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
02.09.25
|Vonovia, Aroundtown & Co. im Minus: Steigende Staatsanleihenrenditen setzen Immobilienwerte zu (dpa-AFX)
|
02.09.25
|Schwacher Handel in Frankfurt: DAX präsentiert sich zum Handelsende leichter (finanzen.at)
Analysen zu Vonovia SEmehr Analysen
|06:42
|Vonovia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.08.25
|Vonovia Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|21.08.25
|Vonovia Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.08.25
|Vonovia Buy
|Warburg Research
|07.08.25
|Vonovia Hold
|Deutsche Bank AG
|06:42
|Vonovia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.08.25
|Vonovia Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|21.08.25
|Vonovia Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.08.25
|Vonovia Buy
|Warburg Research
|07.08.25
|Vonovia Hold
|Deutsche Bank AG
|06:42
|Vonovia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.08.25
|Vonovia Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|21.08.25
|Vonovia Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.08.25
|Vonovia Buy
|Warburg Research
|06.08.25
|Vonovia Kaufen
|DZ BANK
|03.04.25
|Vonovia Underweight
|Barclays Capital
|19.03.25
|Vonovia Underweight
|Barclays Capital
|06.11.24
|Vonovia Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|02.10.24
|Vonovia Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|01.08.24
|Vonovia Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.25
|Vonovia Hold
|Deutsche Bank AG
|06.08.25
|Vonovia Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.25
|Vonovia Hold
|Jefferies & Company Inc.
|03.07.25
|Vonovia Hold
|Deutsche Bank AG
|01.07.25
|Vonovia Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Vonovia SE
|27,12
|1,38%
Aktuelle Aktienanalysen
|08:01
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|07:56
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:44
|Enel Outperform
|Bernstein Research
|07:41
|Iberdrola Market-Perform
|Bernstein Research
|07:32
|National Grid Outperform
|Bernstein Research
|07:30
|E.ON Market-Perform
|Bernstein Research
|07:29
|RWE Outperform
|Bernstein Research
|07:29
|Knorr-Bremse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:28
|Allianz Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:27
|Boeing Buy
|UBS AG
|07:27
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:25
|Apple Neutral
|UBS AG
|06:44
|LEG Immobilien Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:44
|TAG Immobilien Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:42
|Vonovia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:41
|Grand City Properties Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.09.25
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.09.25
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.09.25
|CTS Eventim Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.09.25
|Delivery Hero Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.09.25
|Inditex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.09.25
|Tesla Sell
|UBS AG
|05.09.25
|Orsted Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.09.25
|BBVA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.09.25
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|05.09.25
|Broadcom Buy
|UBS AG
|05.09.25
|Novartis Neutral
|UBS AG
|05.09.25
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|05.09.25
|Sanofi Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.09.25
|freenet Buy
|Warburg Research
|05.09.25
|Bechtle Buy
|Deutsche Bank AG
|05.09.25
|Infineon Buy
|Deutsche Bank AG
|05.09.25
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|05.09.25
|AIXTRON Hold
|Deutsche Bank AG
|05.09.25
|Airbus Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.09.25
|Orsted Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.09.25
|Orsted Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.09.25
|Walmart Buy
|UBS AG
|05.09.25
|UBM Development buy
|Erste Group Bank
|05.09.25
|ATOSS Software Buy
|Deutsche Bank AG
|05.09.25
|BAT Buy
|UBS AG
|05.09.25
|Hermès Neutral
|UBS AG
|05.09.25
|L'Oréal Neutral
|UBS AG
|05.09.25
|Sanofi Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.09.25
|Sixt Buy
|UBS AG
|05.09.25
|RWE Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.09.25
|Schaeffler Neutral
|UBS AG
|05.09.25
|ASML NV Buy
|UBS AG
|05.09.25
|QIAGEN Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.09.25
|Infineon Neutral
|JP Morgan Chase & Co.