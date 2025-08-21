Vonovia Aktie

WKN DE: A1ML7J / ISIN: DE000A1ML7J1

21.08.2025 09:31:11

Vonovia SE Buy

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Vonovia auf "Buy" mit einem Kursziel von 41 Euro belassen. Der Aktienkurs des Immobilienkonzerns hinke den guten Geschäftsaussichten hinterher, schrieb Kai Klose in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Seine Schätzung für das bereinigte Vorsteuerergebnis 2025 liege nahe am oberen Ende der erhöhten Unternehmenszielspanne./rob/gl/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.08.2025 / 07:01 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

