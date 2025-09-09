Vonovia Aktie
WKN DE: A1ML7J / ISIN: DE000A1ML7J1
Vonovia SE Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Vonovia von 42,30 auf 41 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Bewertung der europäischen Immobilienbranche sei auf ein Krisenniveau gefallen, schrieb Jonathan Kownator am Montagabend in seiner Analyse. Dabei hätten sich die Werte von Immobilien in diesem Jahr erholt und in den meisten Märkten herrsche Angebotsmangel bei solidem Mietwachstum. Zudem seien die Bilanzen gesund und Wachstumstrends wie Datenzentren sorgten für enorme Renditen bei Unternehmen, die davon profitierten. In diesem Umfeld seien zunehmende Immobilienübernahmen wenig überraschend. Seine Kursziele sinken aufgrund höherer Kapitalkosten im Schnitt um drei Prozent. Vonovia zählt zu seinen Branchenfavoriten./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2025 / 19:49 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Vonovia SE
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
Kursziel:
41,00 €
Rating jetzt:
Buy
Kurs*:
26,97 €
Abst. Kursziel*:
52,02%
Rating update:
Buy
Kurs aktuell:
26,46 €
Abst. Kursziel aktuell:
54,95%
Analyst Name::
Jonathan Kownator
Analysen zu Vonovia SE
09:52
Vonovia Buy
Goldman Sachs Group Inc.
08.09.25
Vonovia Buy
Jefferies & Company Inc.
21.08.25
Vonovia Buy
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
21.08.25
Vonovia Buy
Goldman Sachs Group Inc.
14.08.25
Vonovia Buy
Warburg Research
