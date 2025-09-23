Vonovia Aktie

26,31EUR 0,34EUR 1,31%
Vonovia für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1ML7J / ISIN: DE000A1ML7J1

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
23.09.2025 10:59:03

Vonovia SE Buy

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Vonovia mit einem Kursziel von 41 Euro auf "Buy" belassen. Unternehmenschef Rolf Buch habe die mittelfristigen Ziele bestätigt, schrieb Kai Klose nach einer Berenberg-Konferenz vom Montag./ag/mf

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2025 / 08:38 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Vonovia SE Buy
Unternehmen:
Vonovia SE 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
41,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
26,29 € 		Abst. Kursziel*:
55,95%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
26,31 € 		Abst. Kursziel aktuell:
55,83%
Analyst Name::
Kai Klose 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Vonovia SEmehr Nachrichten

Analysen zu Vonovia SEmehr Analysen

10:59 Vonovia Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.09.25 Vonovia Underweight Barclays Capital
09.09.25 Vonovia Buy Goldman Sachs Group Inc.
08.09.25 Vonovia Buy Jefferies & Company Inc.
21.08.25 Vonovia Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Vonovia SE 26,32 1,35% Vonovia SE

Aktuelle Aktienanalysen

11:00 QIAGEN Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10:59 Scout24 Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10:59 Vonovia Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10:58 Nemetschek Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10:57 KRONES Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10:56 Knorr-Bremse Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10:53 Jungheinrich Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10:37 Hypoport Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10:32 TUI Neutral UBS AG
10:29 GFT Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10:25 Elmos Semiconductor Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10:25 AUTO1 Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10:18 Roche Underweight JP Morgan Chase & Co.
10:16 Shell Overweight JP Morgan Chase & Co.
10:16 TotalEnergies Overweight JP Morgan Chase & Co.
10:15 Eni Overweight JP Morgan Chase & Co.
10:07 KRONES Buy Warburg Research
10:07 Aroundtown Buy Warburg Research
09:52 Deutsche Telekom Overweight JP Morgan Chase & Co.
09:51 Beiersdorf Overweight JP Morgan Chase & Co.
09:21 TUI Overweight JP Morgan Chase & Co.
09:19 TUI Market-Perform Bernstein Research
09:18 TUI Market-Perform Bernstein Research
09:04 NORMA Group Buy Warburg Research
08:35 Zurich Insurance Hold Jefferies & Company Inc.
08:34 BASF Hold Jefferies & Company Inc.
08:33 Roche Buy UBS AG
07:49 Gerresheimer Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:30 Beiersdorf Sell UBS AG
07:28 NVIDIA Buy UBS AG
07:27 TotalEnergies Buy UBS AG
07:10 NVIDIA Outperform Bernstein Research
06:59 Zalando Outperform RBC Capital Markets
06:49 Volkswagen Outperform RBC Capital Markets
06:44 Mercedes-Benz Group Sector Perform RBC Capital Markets
22.09.25 Novartis Neutral UBS AG