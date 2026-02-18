Invitation Homes Aktie
WKN DE: A2DK5V / ISIN: US46187W1071
|
18.02.2026 22:30:41
Invitation Homes Inc. Q4 Income Advances
(RTTNews) - Invitation Homes Inc. (INVH) released a profit for its fourth quarter that Increased, from last year
The company's earnings totaled $144.30 million, or $0.24 per share. This compares with $142.94 million, or $0.23 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 4.0% to $685.25 million from $659.13 million last year.
Invitation Homes Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $144.30 Mln. vs. $142.94 Mln. last year. -EPS: $0.24 vs. $0.23 last year. -Revenue: $685.25 Mln vs. $659.13 Mln last year.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Invitation Homes Inc Registered Shs
Analysen zu Invitation Homes Inc Registered Shs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Invitation Homes Inc Registered Shs
|26,48
|-1,34%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schwächer -- DAX leichter -- Wall Street tiefer -- Nikkei am Donnerstag letztlich in Grün - Chinas Börsen ruhen
Der heimische Aktienmarkt notiert tiefer. Auch der DAX verzeichnet Verluste. Die Wall Street zeigt sich mit Verlusten. Der japanische Aktienmarkt zeigte sich am Donnerstag gut behauptet.