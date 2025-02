iPhones mit Starlink: SpaceX und Apple starten Beta-Test

• SpaceX und Apple arbeiten zusammen, um Starlink mit neuestem Update auf iPhones zu bringen• Überraschende T-Mobile-Partnerschaft• Keine offiziellen Angaben von Apple

Apple & SpaceX bringen Starlink auf ausgewählte iPhones

Wie erst vor einigen Tagen durch Insider-Informationen bekannt geworden ist, sind Elon Musks Weltraumkonzern SpaceX und Apple zusammengeschlossen, um Starlink auf iPhones verfügbar zu machen. Investing.com berichtet in Bezug auf einen Bloomberg-Artikel, dass Appels neuestes Software-Update iOS 18.3, das bereits vor kurzem veröffentlicht wurde, Starlink-Unterstützung auf Apple-Geräten verfügbar mache. In Apples offiziellem Versionshinweis zu dem neuesten iOS-Update sei davon jedoch nichts erwähnt worden.

Laut t3n habe der Insider gegenüber Bloomberg erklärt, dass Apple und SpaceX bereits seit geraumer Zeit iPhones mit dem Starlink-Dienst von Elon Musk getestet haben. Die neue Verbindung werde jedoch vorerst exklusiv für T-Mobile-USA-Kunden im Rahmen eines Beta-Tests angeboten, so Business Insider. Laut Bloomberg ermögliche sie Nutzern in den USA das Versenden von Textnachrichten, selbst wenn kein herkömmliches Mobilfunknetz verfügbar ist. Ob es Pläne gibt, die Verfügbarkeit auszuweiten, ist derzeit jedoch noch nicht bekannt.

Im Gegensatz zur bisherigen, auf Globalstar basierenden Apple-Lösung soll künftig auch der Aufbau von Datenverbindungen möglich sein, erklärt zudem Golem. Erste Nutzer hätten außerdem bereits Benachrichtigungen erhalten, die auf die Verfügbarkeit des Dienstes hinweisen.

Ausrichtung am Himmel wird irrelevant

Zudem soll es nicht nötig sein, das Smartphone gezielt auf einen bestimmten Punkt am Himmel auszurichten, so Golem. Während die bisherige Apple-Satellitenverbindung eine exakte Positionierung des iPhones erfordert, soll die Starlink-basierte Lösung auch dann funktionieren, wenn das Smartphone beispielsweise in der Hosentasche steckt.

Kooperation mit Telekom-Tochter

Den Medienberichten zufolge komme die Zusammenarbeit zwischen der Telekom-Tochter T-Mobile US und Starlink unerwartet, da der US-Netzbetreiber den Satellitendienst bisher nur für ausgewählte Samsung-Smartphones wie das Galaxy Z Fold und das Galaxy S24 angeboten hatte.

T-Mobile US arbeite hierbei bereits seit 2022 mit SpaceX zusammen, um seinen Kunden Satellitenkommunikationsdienste über Starlink bereitzustellen.

Apple gab keine Stellungnahme zu der Kooperation ab, während T-Mobile laut Golem erklärte, dass der Testlauf zunächst mit einer begrenzten Anzahl optimierter Smartphones beginnen werde. Später solle der Service für die meisten modernen Smartphones verfügbar sein. Bloomberg berichtet zudem, dass der Dienst auch für T-Mobile-Kunden mit Android -15-Geräten zugänglich sein wird.

Starlink ist der weltweit größte Anbieter von Satellitenkommunikation und operiert in über 100 Ländern. Der Dienst wurde zuletzt bei Hilfsmaßnahmen für Waldbrände in Kalifornien sowie im Krieg zwischen Russland und der Ukraine umfangreich genutzt.

Redaktion finanzen.at

