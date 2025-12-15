T-Mobile US Aktie
|166,08EUR
|-0,10EUR
|-0,06%
WKN DE: A1T7LU / ISIN: US8725901040
T-Mobile US Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für T-Mobile US mit einem Kursziel von 300 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Analyst Sebastiano Petti passte seine Schätzungen für das vierte Quartal an jüngste Erkenntnisse aus Konferenzen und aktuelle Branchentrends an. Seine Prognosen für den Vertragskundenzuwachs 2026 reduzierte er in der am Montag vorliegenden Einschätzung. Das Mobilfunkunternehmen fokussiere sich stärker auf die Wirtschaftlichkeit bestehender Verträge, als Neukunden hinterherzujagen./rob/ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.12.2025 / 19:54 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.12.2025 / 00:15 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: T-Mobile US Overweight
|
Unternehmen:
T-Mobile US
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
$ 300,00
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
$ 195,16
|
Abst. Kursziel*:
53,72%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
$ 195,16
|
Abst. Kursziel aktuell:
53,72%
|
Analyst Name::
Sebastiano Petti
|
KGV*:
-
Nachrichten zu T-Mobile USmehr Nachrichten
|
11.12.25
|S&P 500-Titel T-Mobile US-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in T-Mobile US von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
10.12.25
|Starker Wochentag in New York: S&P 500 notiert zum Handelsende im Plus (finanzen.at)
|
10.12.25
|NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 beendet den Handel im Plus (finanzen.at)
|
10.12.25
|Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ 100 präsentiert sich am Nachmittag schwächer (finanzen.at)
|
09.12.25
|Freundlicher Handel in New York: NASDAQ 100 am Nachmittag im Plus (finanzen.at)
|
09.12.25
|Gute Stimmung in New York: NASDAQ 100 verbucht am Mittag Zuschläge (finanzen.at)
|
04.12.25
|S&P 500-Wert T-Mobile US-Aktie: So viel Gewinn hätte eine T-Mobile US-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
27.11.25
|S&P 500-Wert T-Mobile US-Aktie: So viel hätten Anleger an einem T-Mobile US-Investment von vor einem Jahr verloren (finanzen.at)
Analysen zu T-Mobile USmehr Analysen
|06:32
|T-Mobile US Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.12.25
|T-Mobile US Buy
|UBS AG
|28.10.25
|T-Mobile US Kaufen
|DZ BANK
|24.10.25
|T-Mobile US Outperform
|RBC Capital Markets
|24.10.25
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|06:32
|T-Mobile US Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.12.25
|T-Mobile US Buy
|UBS AG
|28.10.25
|T-Mobile US Kaufen
|DZ BANK
|24.10.25
|T-Mobile US Outperform
|RBC Capital Markets
|24.10.25
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|06:32
|T-Mobile US Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.12.25
|T-Mobile US Buy
|UBS AG
|28.10.25
|T-Mobile US Kaufen
|DZ BANK
|24.10.25
|T-Mobile US Outperform
|RBC Capital Markets
|24.10.25
|T-Mobile US Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.10.25
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|08.09.25
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|13.08.25
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|25.07.25
|T-Mobile US Sector Perform
|RBC Capital Markets
|24.07.25
|T-Mobile US Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|T-Mobile US
|166,08
|-0,06%
Aktuelle Aktienanalysen
|07:58
|Nike Neutral
|UBS AG
|07:55
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|07:48
|BAT Overweight
|Barclays Capital
|07:43
|Richemont Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:29
|Kering Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:22
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:21
|Hermès Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:19
|Zalando Outperform
|RBC Capital Markets
|06:33
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:33
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:32
|T-Mobile US Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:31
|Sartorius Stedim Biotech Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:31
|Sartorius vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:28
|Symrise Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:27
|HelloFresh Equal Weight
|Barclays Capital
|12.12.25
|Fraport Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.12.25
|thyssenkrupp Halten
|DZ BANK
|12.12.25
|Schneider Electric Equal Weight
|Barclays Capital
|12.12.25
|Linde Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.12.25
|BNP Paribas Equal Weight
|Barclays Capital
|12.12.25
|Meta Platforms Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.12.25
|Amazon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.12.25
|Alphabet A Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.12.25
|Oracle Kaufen
|DZ BANK
|12.12.25
|Beiersdorf Kaufen
|DZ BANK
|12.12.25
|Nike Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.12.25
|Linde Buy
|Deutsche Bank AG
|12.12.25
|Roche Hold
|Deutsche Bank AG
|12.12.25
|HUGO BOSS Hold
|Deutsche Bank AG
|12.12.25
|Carl Zeiss Meditec Hold
|Deutsche Bank AG
|12.12.25
|Schneider Electric Buy
|Deutsche Bank AG
|12.12.25
|Novo Nordisk Buy
|Deutsche Bank AG
|12.12.25
|Givaudan Buy
|Deutsche Bank AG
|12.12.25
|SAF-HOLLAND Kaufen
|DZ BANK
|12.12.25
|Diageo Overweight
|Barclays Capital
|12.12.25
|TotalEnergies Overweight
|Barclays Capital
|12.12.25
|Shell Overweight
|Barclays Capital
|12.12.25
|Eni Overweight
|Barclays Capital
|12.12.25
|BP Overweight
|Barclays Capital
|12.12.25
|STMicroelectronics Underweight
|Barclays Capital
|12.12.25
|Rio Tinto Neutral
|UBS AG
|12.12.25
|Aurubis Neutral
|UBS AG
|12.12.25
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|UBS AG
|12.12.25
|Ferrari Buy
|UBS AG
|12.12.25
|TAG Immobilien Buy
|Warburg Research
|12.12.25
|SCHOTT Pharma Buy
|UBS AG
|12.12.25
|Hennes & Mauritz AB Underperform
|Bernstein Research
|12.12.25
|Schneider Electric Buy
|UBS AG
|12.12.25
|Inditex Outperform
|Bernstein Research
|12.12.25
|PUMA Outperform
|Bernstein Research