ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für T-Mobile US nach einer Branchenkonferenz der UBS mit einem Kursziel von 300 US-Dollar auf "Buy" belassen. Die Telekom-Tochter sei auf gutem Wege, frühere Ziele zu erreichen oder zu übertreffen, schrieb John Hodulik am Dienstagnachmittag./rob/mis/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.12.2025 / 15:42 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.