ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für T-Mobile US nach einer Branchenkonferenz der UBS mit einem Kursziel von 300 US-Dollar auf "Buy" belassen. Die Telekom-Tochter sei auf gutem Wege, frühere Ziele zu erreichen oder zu übertreffen, schrieb John Hodulik am Dienstagnachmittag./rob/mis/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.12.2025 / 15:42 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: T-Mobile US Buy
|
Unternehmen:
T-Mobile US
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
$ 300,00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 201,35
|
Abst. Kursziel*:
48,99%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 201,35
|
Abst. Kursziel aktuell:
48,99%
|
Analyst Name::
John C. Hodulik
|
KGV*:
-
