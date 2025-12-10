T-Mobile US Aktie

173,18EUR 0,10EUR 0,06%
T-Mobile US für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1T7LU / ISIN: US8725901040

10.12.2025 08:31:55

T-Mobile US Buy

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für T-Mobile US nach einer Branchenkonferenz der UBS mit einem Kursziel von 300 US-Dollar auf "Buy" belassen. Die Telekom-Tochter sei auf gutem Wege, frühere Ziele zu erreichen oder zu übertreffen, schrieb John Hodulik am Dienstagnachmittag./rob/mis/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.12.2025 / 15:42 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

