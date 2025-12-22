T-Mobile US Aktie
|167,66EUR
|-1,14EUR
|-0,68%
WKN DE: A1T7LU / ISIN: US8725901040
T-Mobile US Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für T-Mobile US auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 265 US-Dollar belassen. Mit Anbieter wie Starlink dürfte der US-Telekommarkt vor weiteren tendenziell einschneidenden Entwicklungen im Breitband-Segment stehen, schrieb Laurent Yoon in einer am Montag vorliegenden Studie. Das Mobilfunkgeschäft sei hingegen ein eher unwahrscheinliches Betätigungsfeld für Betreiber von LEO-Satelliten (Low Earth Orbit, niedriger Orbit). Insgesamt sollten die etablierten Telekomkonzerne daher bei den Konsumenten weiterhin mit Komplettangeboten - also Paketlösungen - punkten können./mis/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.12.2025 / 19:05 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.12.2025 / 19:05 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: T-Mobile US Market-Perform
|
Unternehmen:
T-Mobile US
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
$ 265,00
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
$ 196,73
|
Abst. Kursziel*:
34,70%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
$ 196,73
|
Abst. Kursziel aktuell:
34,70%
|
Analyst Name::
Laurent Yoon
|
KGV*:
-
Nachrichten zu T-Mobile USmehr Nachrichten
|
19.12.25
|Handel in New York: NASDAQ 100 schlussendlich im Plus (finanzen.at)
|
18.12.25
|S&P 500-Papier T-Mobile US-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in T-Mobile US von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
11.12.25
|S&P 500-Titel T-Mobile US-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in T-Mobile US von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
10.12.25
|NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 beendet den Handel im Plus (finanzen.at)
|
10.12.25
|Starker Wochentag in New York: S&P 500 notiert zum Handelsende im Plus (finanzen.at)
|
10.12.25
|Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ 100 präsentiert sich am Nachmittag schwächer (finanzen.at)
|
09.12.25
|Freundlicher Handel in New York: NASDAQ 100 am Nachmittag im Plus (finanzen.at)
|
09.12.25
|Gute Stimmung in New York: NASDAQ 100 verbucht am Mittag Zuschläge (finanzen.at)
Analysen zu T-Mobile USmehr Analysen
|07:31
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|15.12.25
|T-Mobile US Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.12.25
|T-Mobile US Buy
|UBS AG
|28.10.25
|T-Mobile US Kaufen
|DZ BANK
|24.10.25
|T-Mobile US Outperform
|RBC Capital Markets
|07:31
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|15.12.25
|T-Mobile US Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.12.25
|T-Mobile US Buy
|UBS AG
|28.10.25
|T-Mobile US Kaufen
|DZ BANK
|24.10.25
|T-Mobile US Outperform
|RBC Capital Markets
|15.12.25
|T-Mobile US Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.12.25
|T-Mobile US Buy
|UBS AG
|28.10.25
|T-Mobile US Kaufen
|DZ BANK
|24.10.25
|T-Mobile US Outperform
|RBC Capital Markets
|24.10.25
|T-Mobile US Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:31
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|24.10.25
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|08.09.25
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|13.08.25
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|25.07.25
|T-Mobile US Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|T-Mobile US
|167,66
|-0,68%
Aktuelle Aktienanalysen
|07:44
|HORNBACH Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:31
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|07:30
|Boeing Outperform
|Bernstein Research
|07:30
|Airbus Outperform
|Bernstein Research
|19.12.25
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|19.12.25
|Nokia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.12.25
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|19.12.25
|Nike Kaufen
|DZ BANK
|19.12.25
|Nike Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.12.25
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|19.12.25
|Heidelberg Materials Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.12.25
|EssilorLuxottica Buy
|UBS AG
|19.12.25
|BP Neutral
|UBS AG
|19.12.25
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.12.25
|HORNBACH Add
|Baader Bank
|19.12.25
|Boeing Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.12.25
|Nike Outperform
|RBC Capital Markets
|19.12.25
|Siemens Buy
|UBS AG
|19.12.25
|Douglas Neutral
|UBS AG
|19.12.25
|Nike Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.12.25
|Südzucker Hold
|Warburg Research
|19.12.25
|adidas Buy
|Warburg Research
|19.12.25
|Siemens Healthineers Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.12.25
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.12.25
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.12.25
|FedEx Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.12.25
|FedEx Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|19.12.25
|Nike Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.12.25
|FedEx Overweight
|Barclays Capital
|19.12.25
|Hapag-Lloyd Underweight
|Barclays Capital
|19.12.25
|DHL Group Equal Weight
|Barclays Capital
|19.12.25
|Nike Equal Weight
|Barclays Capital
|19.12.25
|Sanofi Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.12.25
|thyssenkrupp nucera Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.12.25
|Hermès Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|18.12.25
|Siemens Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.12.25
|ABB Hold
|Jefferies & Company Inc.
|18.12.25
|Siemens Energy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.12.25
|Michelin Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.12.25
|Continental Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.12.25
|EVN Reduce
|Baader Bank
|18.12.25
|Vestas Wind Systems A-S Kaufen
|DZ BANK
|18.12.25
|BNP Paribas Equal Weight
|Barclays Capital
|18.12.25
|1&1 Halten
|DZ BANK
|18.12.25
|Shell Overweight
|Barclays Capital
|18.12.25
|Hapag-Lloyd Sell
|UBS AG
|18.12.25
|BP Overweight
|Barclays Capital
|18.12.25
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|18.12.25
|SAFRAN Outperform
|RBC Capital Markets
|18.12.25
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets