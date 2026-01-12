Citigroup Aktie
WKN DE: A1H92V / ISIN: US1729674242
|
12.01.2026 11:30:00
Is Citigroup Stock a Buy Now?
Citigroup (NYSE: C) is performing well as a business right now. But does that make this large and well-known bank a buy? The answer is no; you also need to consider the price you are paying for the stock. Here's a quick look at why you might want to buy Citigroup, and why you might not.Citigroup's stock has risen 65% during the past year. That compares to a 15% increase in SPDR S&P Bank ETF, which tracks large U.S. banks.As the chart highlights, Citigroup's outperformance began during the 2025 second quarter.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Nachrichten zu Citigroup Inc.
Analysen zu Citigroup Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Citigroup Inc.
|99,43
|-4,52%