Constellation Energy Aktie

Constellation Energy für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3DCXB / ISIN: US21037T1097

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
16.12.2025 23:31:00

Is Constellation Energy Stock a Buy Now?

The share price of Constellation Energy (NASDAQ: CEG) has risen nearly 50% over the past year. The average utility stock, using the Vanguard Utilities ETF as an industry proxy, is up just 11.8% while the S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC) has risen roughly 12.7%. Is Constellation Energy worth buying now after such an outsize advance?Constellation Energy generates and sells electricity. However, it does not operate within the regulated utility sector. It is an independent power producer that sells its electricity under long-term contracts to other companies and customers. This is a very different approach that exposes Constellation to market prices and vastly different supply/demand dynamics.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Constellation Energy Corp Registered Shs When Issuedmehr Nachrichten