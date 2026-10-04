CoreWeave Aktie
WKN DE: A413X6 / ISIN: US21873S1087
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04.10.2026 18:00:00
Is CoreWeave Stock a Buy Right Now?
CoreWeave (NASDAQ: CRWV) is a stock that many investors struggle with. It is a leader among neocloud companies, and Nvidia's stake in and partnership with CoreWeave gives it a competitive advantage.
Unfortunately, as an emerging company, CoreWeave has had to rely heavily on debt to meet its growing backlog, making its prospects uncertain should the artificial intelligence (AI) boom slow down. Consequently, the question for investors is whether the cloud stock is a buy despite that risk.
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