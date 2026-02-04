D-Wave Quantum Aktie
WKN DE: A3DSV9 / ISIN: US26740W1099
|
04.02.2026 11:49:00
Is D-Wave Quantum (QBTS) Stock a Buy Now?
It hasn't been a good year so far for quantum computing stock D-Wave Quantum (NYSE: QBTS). Shares are down 18.8% since the beginning of the year.But since the beginning of 2025, it's quite a different story for D-Wave: The stock is up more than 150% since then.The recent drop could represent a buying opportunity...or it could be a taste of bigger losses to come. Is D-Wave stock a buy now?Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Analysen zu D-Wave Quantum
Aktien in diesem Artikel
|D-Wave Quantum
|14,56
|-14,58%
