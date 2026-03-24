Fresenius Medical Care Aktie
WKN: 578580 / ISIN: DE0005785802
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24.03.2026 19:45:00
Is FMC Corp. Stock Seriously Undervalued?
FMC Corp. (NYSE: FMC) is one of those companies where the honest answer to investment questions is: It depends on what you believe.The stock for this agricultural sciences company has fallen roughly 90% from its 2022 highs. The company carries heavy debt. Its flagship active ingredient, Rynaxypyr, a diamide insecticide that generates approximately $1.2 billion in annual revenue alongside Cyazypyr, is facing generic competition as key patents expire. That's a lot of bad news stacked there in one place.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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23.03.26
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23.03.26
|EQS-CMS: Fresenius Medical Care AG : Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
Analysen zu FMC Corp.
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Aktien in diesem Artikel
|FMC Corp.
|13,27
|3,79%
|Fresenius Medical Care (FMC) St.
|38,24
|0,08%
|Fresenius Medical Care (FMC) (ADRS)
|19,10
|1,60%
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