GoDadd a Aktie
WKN DE: A14QAF / ISIN: US3802371076
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19.06.2026 07:00:00
Is GoDaddy a Value Stock?
Almost every business owner with a website has heard of GoDaddy (NYSE: GDDY). It's the world's largest website registrar and generates annual recurring revenue from numerous businesses that keep their domain names. Companies only stop paying this expense when they're out of business, which makes GoDaddy's revenue predictable.However, there is meaningful growth hidden behind the overall results, and a 35% year-to-date dip has turned the company into an underrated value stock.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu GoDaddy Inc (A)
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29.04.26
|Ausblick: GoDaddy A vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
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15.04.26
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23.02.26
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09.02.26
|Erste Schätzungen: GoDaddy A informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)