Palantir Aktie
WKN DE: A2QA4J / ISIN: US69608A1088
|
09.11.2025 14:00:00
Is It Too Late to Buy Palantir Stock?
Palantir (NASDAQ: PLTR) is one of the hottest artificial intelligence (AI) stocks on the market right now, and it just delivered another blowout quarter. However, the stock fell following earnings, which may be an indication that Palantir's blowout results may not be enough to justify a higher stock price.Although Palantir has been a wonderful investment over the past few years, the question remains if it's still a stock worth buying today. After all, it has risen to become one of the top 20 largest companies by market cap in the world. So, is it too late to buy Palantir's stock, or is the time just right?Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Analysen zu Palantirmehr Analysen

Aktien in diesem Artikel
|Palantir
|158,84
|3,10%
