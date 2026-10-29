Lockheed Martin Aktie
WKN: 894648 / ISIN: US5398301094
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29.10.2026 19:46:24
Is Lockheed Martin a Buy After Its Latest Earnings Report?
In an environment where retail investing activity has fallen sharply, aerospace and defense contractor Lockheed Martin (NYSE:LMT) has seen its market value go up nearly 15% at one point since last Thursday's third-quarter results.
Against this backdrop, a double-digit rally following earnings may instinctively prompt investors to anticipate a pullback. However, over a three- to five-year horizon, it could mark the early stages of a longer rally for America's largest defense contractor by revenue.
The general anxiety levels seen today in the stock market and financial media may sound as though doomsday is approaching. In reality, however, the market is far more fractured than the prevailing sentiment suggests. Institutional investors are quietly rotating capital out of overvalued, highly vulnerable sectors and into companies that have greater structural immunity and long-term visibility.
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