Meta Platforms Aktie

Meta Platforms für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027

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06.07.2026 23:45:00

Is Meta Platforms a Bargain or a Value Trap?

Meta Platforms (NASDAQ: META) is one of the cheapest big tech stocks on the market. It trades for a dirt cheap price tag compared to its peers, but the question investors must determine is whether it has earned this markdown or if there's a real value investment here.Let's take a look at both sides and see which side holds more weight.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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