Meta Platforms Aktie
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
|
17.01.2026 23:30:00
Is Meta Stock a Buy Going Into 2026?
2025 was the year Meta Platforms (NASDAQ: META) made its intentions clear. The company spent aggressively on artificial intelligence (AI) infrastructure, doubled down on open-source models through Llama, and reshaped its organization to prioritize speed and execution. Investors largely accepted the strategy, even as margins came under pressure.Going into 2026, the question is no longer whether Meta is serious about AI. The real question now is whether Meta can convert ambition into results.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Nachrichten zu Meta Platforms (ex Facebook)
Analysen zu Meta Platforms (ex Facebook)
|12.12.25
|Meta Platforms Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.12.25
|Meta Platforms Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.12.25
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|04.11.25
|Meta Platforms Kaufen
|DZ BANK
|30.10.25
|Meta Platforms Buy
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Going Public Media AG Nach Kapitalherabsetzung
|3,78
|-2,07%
|Meta Platforms (ex Facebook)
|534,70
|-0,06%
