ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat das Kursziel für Meta nach Zahlen von 766 auf 715 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Laut Analyst Stephen Ju wird den Aussagen von Meta zu "Business Agents" zu wenig Beachtung geschenkt. Der Anstieg auf 1 Million Geschäftskonten innerhalb eines Monats nach der Einführung signalisiere eine vorhandene Nachfrage, und die Ankündigung des Managements, ab der zweiten Jahreshälfte Gebühren zu erheben, deuteten auf den Beginn der Monetarisierung hin, schrieb er in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./ck/rob/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 03:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





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