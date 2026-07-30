Meta Platforms Aktie

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WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027

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30.07.2026 15:25:12

Meta Platforms (ex Facebook) Buy

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat das Kursziel für Meta nach Zahlen von 766 auf 715 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Laut Analyst Stephen Ju wird den Aussagen von Meta zu "Business Agents" zu wenig Beachtung geschenkt. Der Anstieg auf 1 Million Geschäftskonten innerhalb eines Monats nach der Einführung signalisiere eine vorhandene Nachfrage, und die Ankündigung des Managements, ab der zweiten Jahreshälfte Gebühren zu erheben, deuteten auf den Beginn der Monetarisierung hin, schrieb er in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./ck/rob/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 03:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Meta Platforms (ex Facebook) Buy
Unternehmen:
Meta Platforms (ex Facebook) 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
$ 715,00
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
$ 528,99 		Abst. Kursziel*:
35,16%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
$ 533,64 		Abst. Kursziel aktuell:
33,99%
Analyst Name::
Stephen Ju 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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