Meta Platforms Aktie
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WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
Meta Platforms (ex Facebook) Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Meta nach Quartalszahlen von 810 auf 770 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Das Zahlenwerk des Facebook-Konzerns sei durchwachsen ausgefallen, schrieb Brad Erickson in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Umsatzausblick habe den Markt offenbar enttäuscht./rob/edh/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 06:24 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 06:24 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Meta Platforms (ex Facebook) Outperform
|
Unternehmen:
Meta Platforms (ex Facebook)
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
$ 770,00
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
$ 585,61
|
Abst. Kursziel*:
31,49%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
$ 585,61
|
Abst. Kursziel aktuell:
31,49%
|
Analyst Name::
Brad Erickson
|
KGV*:
-
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