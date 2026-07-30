Meta Platforms Aktie

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Meta Platforms für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027

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30.07.2026 13:10:28

Meta Platforms (ex Facebook) Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Meta nach Quartalszahlen von 810 auf 770 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Das Zahlenwerk des Facebook-Konzerns sei durchwachsen ausgefallen, schrieb Brad Erickson in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Umsatzausblick habe den Markt offenbar enttäuscht./rob/edh/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 06:24 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 06:24 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Meta Platforms (ex Facebook) Outperform
Unternehmen:
Meta Platforms (ex Facebook) 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
$ 770,00
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
$ 585,61 		Abst. Kursziel*:
31,49%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
$ 585,61 		Abst. Kursziel aktuell:
31,49%
Analyst Name::
Brad Erickson 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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