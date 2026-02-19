Micron Technology Aktie
WKN: 869020 / ISIN: US5951121038
|
19.02.2026 10:44:00
Is Micron Technology a Buy?
Sizzling hot. That's the best way to describe Micron Technology (NASDAQ: MU) right now. The memory chipmaker's business is booming. Its stock is soaring.However, some investors may worry that Micron's momentum could stall after its shares have more than quadrupled over the last 12 months. Is Micron stock a buy?Any discussion of Micron will almost certainly point out that it's a cyclical stock. This is arguably the main knock against Micron. And it's true. Micron's business has been notoriously cyclical in the past.
