Nike Aktie
WKN: 866993 / ISIN: US6541061031
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07.07.2026 07:10:41
Is Nike Stock a Buy After Earnings?
Nike (NYSE: NKE) reported quarterly financial results that underwhelmed investors.*Stock prices used were the afternoon prices of July 2, 2026. The video was published on July 4, 2026.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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