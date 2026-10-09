Nike Aktie
|31,01EUR
|-0,01EUR
|-0,02%
WKN: 866993 / ISIN: US6541061031
Nike Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Nike von 37 auf 33 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Resultate des Sportartikelkonzerns für das abgelaufene Quartal seien schwächer als erwartet ausgefallen, schrieb Krisztina Katai in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die wichtigste Frage für Anleger laute nun, ob dies die letzte Abwärtskorrektur der Schätzungen darstellt./edh/he
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.10.2026 / 15:48 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nike Inc. Hold
|
Unternehmen:
Nike Inc.
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
$ 33,00
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
$ 34,87
|
Abst. Kursziel*:
-5,36%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
$ 34,71
|
Abst. Kursziel aktuell:
-4,93%
|
Analyst Name::
Krisztina Katai
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Nike Inc.
|
22:34
|Börse New York in Grün: Börsianer lassen Dow Jones zum Ende des Freitagshandels steigen (finanzen.at)
|
20:04
|Aufschläge in New York: Dow Jones liegt im Plus (finanzen.at)
|
19:49
|ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research senkt Ziel für Nike auf 33 Dollar - 'Hold' (dpa-AFX)
|
18:00
|Handel in New York: Dow Jones legt mittags zu (finanzen.at)
|
16:02
|Starker Wochentag in New York: Dow Jones zum Handelsstart in der Gewinnzone (finanzen.at)
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08.10.26
|Freundlicher Handel: Dow Jones verbucht zum Ende des Donnerstagshandels Zuschläge (finanzen.at)
|
08.10.26
|Schwache Performance in New York: So entwickelt sich der Dow Jones am Nachmittag (finanzen.at)
|
08.10.26
|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones verbucht Verluste (finanzen.at)
Analysen zu Nike Inc.
|18:43
|Nike Hold
|Deutsche Bank AG
|14:57
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|06.10.26
|Nike Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.10.26
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|02.10.26
|Nike Verkaufen
|DZ BANK
|18:43
|Nike Hold
|Deutsche Bank AG
|14:57
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|06.10.26
|Nike Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.10.26
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|02.10.26
|Nike Verkaufen
|DZ BANK
|14:57
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|05.10.26
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|02.10.26
|Nike Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.07.26
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|22.07.26
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|06.10.26
|Nike Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.10.26
|Nike Verkaufen
|DZ BANK
|02.10.26
|Nike Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.08.26
|Nike Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.26
|Nike Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18:43
|Nike Hold
|Deutsche Bank AG
|02.10.26
|Nike Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.10.26
|Nike Neutral
|UBS AG
|02.10.26
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.09.26
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|Nike Inc.
|31,01
|-0,02%
Aktuelle Aktienanalysen
|19:21
|BBVA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|18:43
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|18:43
|Nike Hold
|Deutsche Bank AG
|16:23
|Vestas Wind Systems A-S Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16:22
|Knorr-Bremse Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:57
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|14:57
|adidas Outperform
|Bernstein Research
|14:37
|SpaceX Outperform
|RBC Capital Markets
|14:36
|Alphabet A Outperform
|RBC Capital Markets
|14:08
|arGEN-X Kaufen
|DZ BANK
|13:54
|Barclays Outperform
|RBC Capital Markets
|13:53
|Pfizer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13:52
|KWS SAAT Halten
|DZ BANK
|13:29
|Philips Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13:28
|Volvo AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:27
|Vestas Wind Systems A-S Outperform
|RBC Capital Markets
|13:26
|Scout24 Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:23
|Ströer Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:21
|Sixt Buy
|UBS AG
|13:20
|SpaceX Outperform
|Bernstein Research
|13:20
|Porsche vz. Buy
|UBS AG
|13:19
|Valeo Neutral
|UBS AG
|13:18
|Michelin Neutral
|UBS AG
|13:18
|Continental Buy
|UBS AG
|13:17
|Schaeffler Neutral
|UBS AG
|13:16
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|13:16
|AUMOVIO Buy
|UBS AG
|13:16
|Mercedes-Benz Group Neutral
|UBS AG
|13:15
|Renault Sell
|UBS AG
|13:15
|BMW Neutral
|UBS AG
|13:14
|Stellantis Neutral
|UBS AG
|13:03
|JCDecaux Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:03
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12:46
|arGEN-X Hold
|Deutsche Bank AG
|12:45
|OMV verkaufen
|Barclays Capital
|12:26
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|12:25
|Fresenius Medical Care Hold
|Deutsche Bank AG
|12:24
|Porsche vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|12:23
|Mercedes-Benz Group Buy
|Deutsche Bank AG
|12:21
|Vincorion Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:19
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11:50
|ArcelorMittal Buy
|UBS AG
|11:19
|Siemens Energy Outperform
|RBC Capital Markets
|11:19
|Salzgitter Buy
|UBS AG
|11:17
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11:17
|Schneider Electric Outperform
|RBC Capital Markets
|11:17
|Rolls-Royce Outperform
|RBC Capital Markets
|11:17
|voestalpine buy
|UBS AG
|11:09
|Rheinmetall Outperform
|RBC Capital Markets
|11:09
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets