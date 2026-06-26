Nike Aktie

Nike für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 866993 / ISIN: US6541061031

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26.06.2026 10:25:00

Is Nike Stock a Buy Before June 30?

Sneaker giant Nike (NYSE: NKE) has been a disaster over the past few years. Sales have been dropping as it cedes market share to competitors, and increased tariffs have made it challenging to improve profitability. As a result, the stock has plummeted 68% over the past five years, and it's now 21% lower than it was a decade ago.The company brought in a new CEO last year, and it's making some progress, though management has admitted that conditions might get worse before they get better.Has Nike finally reached the getting better part? Let's see what some of the updates could be when it reports earnings next week, and whether it makes sense to buy Nike stock right now.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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