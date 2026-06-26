Nike Aktie
WKN: 866993 / ISIN: US6541061031
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26.06.2026 10:25:00
Is Nike Stock a Buy Before June 30?
Sneaker giant Nike (NYSE: NKE) has been a disaster over the past few years. Sales have been dropping as it cedes market share to competitors, and increased tariffs have made it challenging to improve profitability. As a result, the stock has plummeted 68% over the past five years, and it's now 21% lower than it was a decade ago.The company brought in a new CEO last year, and it's making some progress, though management has admitted that conditions might get worse before they get better.Has Nike finally reached the getting better part? Let's see what some of the updates could be when it reports earnings next week, and whether it makes sense to buy Nike stock right now.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Nike Inc.
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25.06.26
|Götze-Video, Banner in USA: Nike deutet neues DFB-Trikot an (dpa-AFX)
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24.06.26
|Freundlicher Handel: Dow Jones am Mittwochmittag freundlich (finanzen.at)
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23.06.26
|Zurückhaltung in New York: Dow Jones schließt mit Verlusten (finanzen.at)
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23.06.26
|NYSE-Handel: So performt der Dow Jones mittags (finanzen.at)
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22.06.26
|Aufschläge in New York: Dow Jones zum Ende des Montagshandels in der Gewinnzone (finanzen.at)
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22.06.26
|Pluszeichen in New York: Dow Jones präsentiert sich am Nachmittag fester (finanzen.at)
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22.06.26
|Börse New York: Dow Jones mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
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22.06.26
|Börse New York in Grün: Dow Jones legt zum Handelsstart zu (finanzen.at)
Analysen zu Nike Inc.
|24.06.26
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|23.06.26
|Nike Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.06.26
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.05.26
|Nike Outperform
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|06.05.26
|Nike Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.06.26
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|23.06.26
|Nike Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.06.26
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.05.26
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|06.05.26
|Nike Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.06.26
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|11.05.26
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|27.04.26
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|24.04.26
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|21.04.26
|Nike Kaufen
|DZ BANK
|13.04.26
|Nike Hold
|HSBC
|23.06.26
|Nike Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.06.26
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.05.26
|Nike Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.04.26
|Nike Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.04.26
|Nike Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
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Aktien in diesem Artikel
|Nike Inc (B) Cert.Deposito Arg.Repr. 0.3333 Shs -B-
|5 225,00
|-3,15%
|Nike Inc.
|35,75
|-0,20%
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