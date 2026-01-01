Palantir Aktie
WKN DE: A2QA4J / ISIN: US69608A1088
|
01.01.2026 12:43:00
Is Palantir Technologies Stock a Buy?
Palantir Technologies (NASDAQ: PLTR) stock had another stellar year in 2025, jumping by an impressive 149%. The market has rewarded the artificial intelligence (AI) software specialist handsomely for its growing influence in its space, but Wall Street analysts' sentiments suggest that the stock may not have much more room to run in the near future.The median 12-month price target of $200 would amount to a gain of just 6% from current levels. Moreover, only about a quarter of the 27 analysts covering Palantir rate it a buy, while two-thirds rate it a hold.Does this mean investors shouldn't be buying Palantir stock in the new year? Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Palantirmehr Nachrichten
|
30.12.25
|Anleger in New York halten sich zurück: S&P 500 fällt zum Handelsende zurück (finanzen.at)
|
30.12.25
|Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ 100 beendet die Sitzung weit in der Verlustzone (finanzen.at)
|
30.12.25
|Palantir-Aktie zwischen KI-Boom und Tech-Schwäche (finanzen.at)
|
30.12.25
|Pluszeichen in New York: NASDAQ 100 verbucht zum Handelsstart Zuschläge (finanzen.at)
|
29.12.25
|Minuszeichen in New York: NASDAQ 100 beendet die Montagssitzung in der Verlustzone (finanzen.at)
|
29.12.25
|Schwacher Handel in New York: NASDAQ 100 nachmittags in Rot (finanzen.at)
|
29.12.25
|S&P 500-Wert Palantir-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Palantir von vor einem Jahr verdient (finanzen.at)
|
29.12.25
|Minuszeichen in New York: NASDAQ 100 zum Start im Minus (finanzen.at)
Analysen zu Palantirmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Palantir
|156,94
|-0,75%