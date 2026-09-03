Silicon Motion Technology Corporation Aktie
WKN: A0ETU4 / ISIN: US82706C1080
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03.09.2026 13:26:00
Is Silicon Motion Technology Stock a Buy Now?
Silicon Motion Technology (NASDAQ: SIMO) is one of the most promising memory chip stocks that you probably haven't heard of. It has more than doubled this year, but its market cap is still below $10 billion.The growth stock has also dropped by roughly 30% from its all-time high, but that price action is all the more jarring due to the company's fundamentals. Here's what investors should know about Silicon Motion before determining if it is a buying opportunity.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Silicon Motion Technology Corporation (spons. ADRs)
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28.07.26
|Ausblick: Silicon Motion Technology zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
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14.07.26
|Erste Schätzungen: Silicon Motion Technology stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
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27.04.26
|Ausblick: Silicon Motion Technology mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
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13.04.26
|Erste Schätzungen: Silicon Motion Technology präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Silicon Motion Technology Corporation (spons. ADRs)
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|Silicon Motion Technology Corporation (spons. ADRs)
|200,00
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