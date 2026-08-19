Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
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19.08.2026 20:28:00
Is SpaceX a Millionaire-Maker Stock?
It's hard to know what to think about Space Exploration Technologies (NASDAQ: SPCX), aka SpaceX.First, it had its IPO in June at $135 a share, though it opened its first day of trading at $150. Then, the next few days, it soared to over $225 a share. After that, it plunged to just $108 a share. Now it's back at around $144 a share -- above its IPO price, but still below where it opened. With all these shifts in momentum, it's hard to predict where it might be trading at the end of this year, let alone three to five years down the line.Investors should be thinking about their stocks as long-term investments, not fixating on day-to-day price moves. So, is SpaceX likely to be a millionaire-maker stock for buy-and-hold investors who pick up shares in now?Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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