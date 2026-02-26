NVIDIA Aktie

NVIDIA für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040

26.02.2026 23:45:15

Is This the Reason Nvidia Lost 5% Today?

Nvidia (NASDAQ: NVDA) delivered another dazzling earnings report, but something surprising happened after the market opened today.The stock gained as much as 3% after hours on Wednesday, but then gave up those gains later in the after-hours session and turned negative once the market opened on Thursday. Shares closed down 5.5%, even as the AI chip superstar beat estimates on the top and bottom lines and offered strong guidance.Image source: Nvidia.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Nachrichten zu NVIDIA Corp.

