NVIDIA Aktie
|158,84EUR
|1,20EUR
|0,76%
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
NVIDIA Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Nvidia nach der GTC-Konferenz zum Thema Künstliche Intelligenz mit einem Kursziel von 300 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Dort habe der Chef Huang Jensen klargestellt, dass das kumulierte Auftragsziel von einer Billion US-Dollar bis 2027 nur die KI-Mikrosysteme Blackwell und Rubin umfasst, schrieb Stacy A. Rasgon in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Inferenz-Beschleuniger Groq biete zusätzliche Wachstumschancen für den Halbleiterkonzern./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.03.2026 / 01:10 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.03.2026 / 01:10 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: NVIDIA Corp. Outperform
|
Unternehmen:
NVIDIA Corp.
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
$ 300,00
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
$ 181,93
|
Abst. Kursziel*:
64,90%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
$ 181,93
|
Abst. Kursziel aktuell:
64,90%
|
Analyst Name::
Stacy A. Rasgon
|
KGV*:
-
Nachrichten zu NVIDIA Corp.
|
17.03.26
|Analyst sieht großes Potenzial bei NVIDIA-Aktie - und setzt das höchste Kursziel an der Wall Street (finanzen.at)
|
17.03.26
|Optimismus in New York: S&P 500 steigt zum Ende des Dienstagshandels (finanzen.at)
|
17.03.26
|Freundlicher Handel: NASDAQ 100 zum Ende des Dienstagshandels auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
17.03.26
|Gewinne in New York: Dow Jones notiert schlussendlich im Plus (finanzen.at)
|
17.03.26
|Gewinne in New York: NASDAQ Composite verbucht zum Handelsende Gewinne (finanzen.at)
|
17.03.26
|Nvidia restarts manufacturing of AI chips for China (Financial Times)
|
17.03.26
|Nvidia restarts manufacturing of AI chips for China (Financial Times)
|
17.03.26
|Aktien von Infineon, STMicro und NXP im Blick: Kooperation mit NVIDIA bei humanoiden Robotern (finanzen.at)