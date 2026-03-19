NVIDIA Aktie
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WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
NVIDIA Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Nvidia nach der GTC-Konferenz zum Thema Künstliche Intelligenz auf "Buy" mit einem Kursziel von 245 US-Dollar belassen. Der Halbleiterhersteller und andere Teilnehmer hätten von großen Fortschritten in der Entwicklung sogenannter offener KI-Modelle berichtet, schrieb Timothy Arcuri am Donnerstag. Diese würden immer wichtiger für KI in Unternehmen und KI-Agenten./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2026 / 06:02 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: NVIDIA Corp. Buy
|
Unternehmen:
NVIDIA Corp.
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
$ 245,00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 180,40
|
Abst. Kursziel*:
35,81%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 180,40
|
Abst. Kursziel aktuell:
35,81%
|
Analyst Name::
Timothy Arcuri
|
KGV*:
-
Nachrichten zu NVIDIA Corp.
|
18.03.26
|Börse New York in Rot: S&P 500 liegt schlussendlich im Minus (finanzen.at)
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18.03.26
|Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ 100 zum Ende des Mittwochshandels schwächer (finanzen.at)
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18.03.26
|Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ Composite präsentiert sich zum Ende des Mittwochshandels leichter (finanzen.at)
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18.03.26
|Schwacher Handel: Dow Jones letztendlich mit Abgaben (finanzen.at)
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18.03.26
|Schwacher Handel: NASDAQ Composite verbucht nachmittags Abschläge (finanzen.at)
|
18.03.26
|Schwacher Handel in New York: S&P 500 präsentiert sich am Mittwochnachmittag leichter (finanzen.at)
|
18.03.26
|Zurückhaltung in New York: NASDAQ 100 notiert nachmittags im Minus (finanzen.at)
|
18.03.26
|NYSE-Handel Dow Jones sackt ab (finanzen.at)
Analysen zu NVIDIA Corp.
|11:15
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|18.03.26
|NVIDIA Overweight
|Barclays Capital
|18.03.26
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|18.03.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|17.03.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|11:15
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|18.03.26
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|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
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|17.03.26
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|NVIDIA Buy
|UBS AG
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|Barclays Capital
|18.03.26
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|17.03.26
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|Bernstein Research
|18.03.26
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.11.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.08.25
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|Deutsche Bank AG
|21.11.24
|NVIDIA Halten
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